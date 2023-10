Weniger Listen, bitte!

Gut 43 Prozent der Wahlberechtigten Graubündens haben am Sonntag an den Nationalratswahlen teilgenommen. Die Wahlbeteiligung 2015, 2019 und 2023 war in Graubünden ähnlich hoch – oder tief. Anders als bei den Wahlen zuvor konnten die Wählenden sich dieses Jahr für eine von 25 Listen entscheiden. Vor vier Jahren waren es 20 Listen, vor acht Jahren 15 Listen.