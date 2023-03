Der Stadttunnel kommt im September an die Urne

Es ist die Gretchenfrage der Verkehrspolitik in Rappers-wil-Jona: Stadttunnel Ja oder Nein? In der breiten Öffentlichkeit ist es ruhig geworden um das Thema. Das wird sich bald ändern. Denn am 10. September soll die Stimmbevölkerung der Stadt an der Urne einen Grundsatzentscheid fällen. Dies gab Bauchef Christian Leutenegger am Dienstagabend am dritten öffentlichen Forum zur laufenden Ortsplanungsrevision bekannt.