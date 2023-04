Wege in die Blockade 

Hier ein widerborstiger Bürger, der das Recht selber in die Hand nimmt und kurzerhand eine Feldstrasse sperrt – und dort eine Stadt, die sich in reinster Behördenwillkür darauf verlegt hat, einem unliebsamen Bürger das Leben zu vermiesen. In dieser Spannbreite bewegt sich die Geschichte, die sich dieser Tage in Maienfeld abspielt – je nachdem, wem man gerade zuhört. Eine Geschichte, die dank Sujet «Bürger gegen Behörde» – oder umgekehrt – auch rasch das Interesse nationaler Medien weckt.