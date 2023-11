Tamins folgt Vorstand und erneuert Wasserrechtsverleihung nicht

Bei den anstehenden Wahlen für die Amtsperiode bis 2026 wurde Gemeindepräsident Martin Wieland in seiner Aufgabe bestätigt. Für das zurücktretende Vorstandsmitglied Marco Schmid wurde Kevin Vetsch neu in die Exekutive gewählt, in der Geschäftsprüfungskommission ersetzt Nicole Locher-Oberholzer den demissionierenden Gian Andri Hässig. Die übrigen Behördenmitglieder wurden laut Mitteilung in ihren Ämtern bestätigt.