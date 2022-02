Wasserkraft: Gemeinden und Kanton sollen übernehmen

Im Bündner Parlament war am Montag von einer «historischen Debatte» und einer «Weichenstellung für künftige Generationen» die Rede. Diese Voten fielen im Zusammenhang mit der Wasserkraftstrategie des Kantons Graubünden, die in dieser Session im Rat besprochen wird. Tatsächlich hat diese Strategie für den Wasserkraftkanton eine riesige Bedeutung. Schliesslich wird aktuell über ein Fünftel des nationalen Wasserkraftstroms in Graubünden produziert.