Was der Bauchef der Stadt zur Vision Lido Süd 2028 sagt

Er habe kommunikativ keinen schlechten Job gemacht. Das sagt Christian Leutenegger, der Bauchef von Rapperswil-Jona, auf Anfrage der «Linth-Zeitung» zum Video von Joe Kunz (Ausgabe vom Donnerstag). Dieser publizierte am Mittwoch seine Vision Lido Süd 2028, nachdem er an der Bürgerversammlung vom Dezember für eine Ablehnung des Kredits zur Instandstellung des teils maroden Freibads gesorgt hatte (die «Linth-Zeitung» berichtete mehrfach). Bis am frühen Donnerstagabend war das Video auf Youtube fast 2000 Mal angeklickt und mehrfach auf Facebook geteilt worden.