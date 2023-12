Federers Bootshaus steht vor ungewisser Zukunft

Schon ganze vier Jahre dauert der Bau des Federer-Anwesens in Kempraten. Noch immer ergänzen zwei Krane die Kulisse am Zürichsee. Etwas diskreter stehen in Ufernähe ein paar Bauvisiere. Sie erinnern an das letzte pendente Bauvorhaben der Tennislegende Roger Federer und seiner Familie in Rapperswil‑Jona: ein Bootshaus für ein Elektromotorboot, samt Steg und einer Flachwasserzone.