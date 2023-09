Kanton fährt dieses Jahr ein dreistelliges Millionendefizit ein

Schon mehrmals warnten sie davor. Erst der damalige Finanzchef Beni Würth (Mitte). In den letzten Jahren dann Amtsinhaber Marc Mächler (FDP): Vor einer möglichen Trendwende im Kantonshaushalt. Im Schnitt um 200 bis fast 300 Millionen Franken besser als budgetiert fielen die Ergebnisse zwischen 2017 und 2022 jeweils aus. Und so wurden aus Mini-Ertragsüberschüssen im Budget jeweils fette Gewinne in der Rechnung – respektive aus Defiziten schwarze Ergebnisse.