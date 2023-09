Nationalratswahlen in Graubünden: SVP könnte den 2019 verlorenen Sitz zurückerobern

In ziemlich genau einem Monat ist Wahltag. Am 22. Oktober entscheidet sich, wer neu für Graubünden nach Bundesbern geschickt wird. Brechen nicht sämtliche Dämme, wird dann je eine Person von SP, SVP und Mitte gewählt. Drei von fünf Sitzen sind damit vergeben. Spannender gestaltet sich das Rennen um die beiden letzten Sitze. Einer dieser Sitze ist heute in den Händen der SP und wird von Sandra Locher Benguerel besetzt.