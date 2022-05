Wahlen in Zahlen 

Von allen Seiten lachen sie einem dieser Tage von Hochglanzplakaten, Flyern, Online- und Zeitungsinseraten entgegen, die Gesichter von Mandatsträgerinnen und solchen, die es gerne werden wollen. Am 15. Mai werden Regierung und Parlament des Kantons neu gewählt. Wer gewählt werden will, muss Präsenz markieren, und das geht ins Geld. Was lassen sich die Parteien den Wahlkampf kosten? Nach einer ersten Auslegeordnung im vergangenen Jahr (Ausgabe vom 6. November) haben wir vor der Wahl nachgefragt.