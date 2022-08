Vor dem Ratseinstand wird fleissig gebrieft  

Im Mai haben die Bündnerinnen und Bündner ihr neues Kantonsparlament gewählt. Aufgrund des neuen Wahlsystems wurden zahlreiche neue Grossrätinnen und Grossräte in den Rat gewählt – mehr als 50 der 120 Sitze werden in der Augustsession, die am 31. August beginnt, mit einer neuen Person besetzt. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie die neuen Ratsmitglieder auf ihr neues Amt vorbereitet werden. Schliesslich gibt es im Ratsbetrieb doch zahlreiche Dinge zu beachten, Abläufe zu kennen, und es hilft auch, zu wissen, wer einem wobei weiterhelfen kann.