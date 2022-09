Von Sieg und Niederlage – oder von Lust und Frust

Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» wollte die Würde der Nutztiere in der Verfassung verankern. Die Befürworter wollten die Standards in der Tierhaltung verbessern. Doch weder Volk noch Stände haben die Massentierhaltungsinitiative angenommen. Das Ergebnis fällt mit knapp 63 Prozent Nein-Stimmen überraschend deutlich aus. Die Umfragewerte hatten einen knappen Ausgang vorausgesagt.