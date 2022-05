Von Konstanten, Überraschungen und Hochburgen

Trimmis, seine Heimat natürlich. Dazu Brusio und Furna. Das sind die drei einzigen Gemeinden, in denen der erstmals antretende SVP-Kandidat Roman Hug am Sonntag das beste Wahlresultat aller sieben Kandidierenden erzielt hat. Zum Vergleich: Marcus Caduff (Mitte, bisher), der mit dem besten Ergebnis gewählte Regierungsrat, konnte die Wahl in nicht weniger als 45 Gemeinden für sich entscheiden.