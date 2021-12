Von der Schockstarre bis zum Lernprozess

Die parteilose Grossratsstellvertreterin Myriam Fasani aus dem Misox ist eine Politikerin, die kaum jemand kennt. Dieser Status kippt aber am 8. Dezember ins Gegenteil. Fasani äussert sich im Grossen Rat zur Covid-Impfung und sagt: «Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass der tödliche Ausgang von Covid-Impfnebenwirkungen zehn Mal grösser ist als das Infektionsrisiko.» Sie führt weiter aus: «Das heisst, wir setzen uns einem zehn Mal höheren Risiko aus, an der Impfung zu sterben als an Corona.» Allgemeine Fassungslosigkeit im ehrwürdigen Saal des Grossen Rates.