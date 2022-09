Von Bündnern lernen

Graubünden macht bei Weitem nicht alles besser als Bundesbern. Gerade in der Sozial- und Wirtschaftspolitik ist Bern Chur meistens einen Schritt voraus. Doch während der Coronakrise kam die Glanzstunde des Kantons: Das Bündner Testregime wurde breit aufgegleist und half erwiesenermassen, das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Auch in Sachen Restaurantschliessungen und Absagen von Grossanlässen war Graubünden Vorreiter. Der Engadiner Skimarathon 2020 war der erste abgesagte Grossanlass – er hätte zu einem Superspreader-Event werden können.