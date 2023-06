Churer Mitte will Stadtverkehrsgesetz aufheben – Volksentscheid zum Trotz

Norbert Waser ist grad etwas ausser Atem. Er ist mit dem Velo in den Südtiroler Dolomiten unterwegs, der Aufstieg zum Sellajoch in der Val Gardena steht an. Er überlege sich eine Initiative für einen menschen- und velofreundlichen Passverkehr, scherzt der Mitte-Politiker, «50 Boliden aus Norwegen» hätten ihn und seine Begleitung eben in rasendem Tempo überholt.