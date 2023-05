Churer Gemeinderat: Wer abwesend ist, soll künftig vertreten werden 

Nächstes Jahr werden in Chur der Gemeinderat und der Stadtrat neu gewählt. Geht es nach der Churer Exekutive, soll zu diesem Zeitpunkt bereits ein neues Stellvertretersystem in Kraft sein. Angestossen wurde dieses von Mitte-Gemeinderat Tino Schneider. Er störte sich daran, dass bisher im Gemeinderat die Möglichkeit fehlt, sich bei Absenz durch eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für einzelne Sitzungen ersetzen zu lassen. Er reichte deshalb mit Mitunterzeichnenden einen Auftrag ein, der am 7.