Viele Themen angesprochen - aber noch keine Entscheide gefällt

FDP stellt Fragen zum Strom

Die Bündner FDP hat im Grossen Rat am Montag einen Auftrag zur Stromversorgung eingereicht. Konkret geht es um die Sicherheit dieser Versorgung. Also um eine Frage, die aktuell diskutiert wird. Die Freisinnigen möchten, dass die Bündner Regierung aufzeigt, wie der Stand der Versorgungs­sicherheit mit Strom in Graubünden ist und mit welchen Massnahmen der Kanton mit den Stromlieferanten diese Sicherheit gewährleisten will. Ein Fokus soll auf Energieträger für das Winterhalbjahr gelegt werden, so etwa auf die Wasserkraft oder auf die Holzverstromung. Weiter will die Fraktion wissen, wie der Kanton auf einen allfälligen Blackout vorbereitet ist. (kup)