Urs Marti kandidiert nicht mehr für den Grossen Rat

Die FDP Chur hat ihr Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen vom kommenden Mai nominiert. Unter den Bisherigen fehlen aber zwei prominente Namen: Einerseits Ruedi Kunz und andererseits Urs Marti. Der Churer Stadtpräsident hat sich entschieden, nach rund 22 Jahren nicht mehr anzutreten. «Ich habe in all den Jahren keine Session verpasst», sagt Marti. «Nun wird es langsam Zeit, den Platz frei zu geben und etwas Freiheit für die Zukunft zu schaffen.» Er wolle sich auch auf die Zeit nach dem Stadtpräsidium, das in drei Jahren zu Ende gehe, vorbereiten.