Unterstützung für frischgebackene Glarner Eltern

Die Zeit des Elternwerdens ist mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden. Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten, findet in Glarus am 21. Mai das erste Glarner Elternbildungsforum statt. Wie die Regierung mitteilt, kann man sich an verschiedenen Marktständen über das vielfältige Angebot im Glarnerland informieren. Ebenfalls gibt es ein Referat der Dozentin und Autorin Maya Onken zum Thema «Erziehung heute – Denken hilft immer».