Unterbringung, Schule und Finanzen: Graubünden definiert Zuständigkeiten 

Das SEM geht in seinem Worst-Case-Szenario davon aus, dass bis Ende Jahr 250’000 bis 300’000 Schutzsuchende in der Schweiz registriert werden könnten. Der nationale Verteilschlüssel sieht vor, dass dem Kanton Graubünden 7500 bis 9000 schutzsuchende Personen zugewiesen werden. Davon könnten rund 4500 Personen in Kollektivstrukturen des Amts für Migration und Zivilrecht Graubünden und rund 3000 Personen in privaten Wohnungen untergebracht werden. Aufgrund der herausfordernden Situation hat der Kanton Graubünden verschiedene Zuständigkeiten definiert, wie er in einer Mitteilung schreibt.