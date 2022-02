Und wir, wir kämpften gegen die Windmühlen!

Am Donnerstag sind russische Truppen in die Ukraine eingefallen und haben ihren Invasionszug gestartet. Die Autonomie und Unversehrtheit des Landes ist Geschichte, das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf ein freies Leben in einem freien Staat sowieso. Die Entwicklung der letzten Tage macht sprachlos. Seit 1939, seit dem Einmarsch von Nazideutschland in Polen, hat Europa offene kriegerische Gewalt in solchen Grössenordnungen nicht mehr gekannt.