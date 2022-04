Und schon ist der Wahlkampf vorbei

Das gab es in der Schweizer Geschichte noch nie: Die Kandidatin und die fünf Kandidaten auf einen Sitz in der Bündner Regierung verzichten aufs politische Kräftemessen und teilen stattdessen die fünf Mandate in der kantonalen Exekutive untereinander auf. Eine entsprechende Medienmitteilung soll heute Freitag, 1. April, verbreitet werden. Der Redaktion dieser Zeitung liegt das Papier aber bereits vor. «Die jüngsten globalen Entwicklungen haben zu einer anhaltenden Spaltung der Gesellschaft geführt.