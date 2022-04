Unbestrittenes Bauprojekt – etwas umstrittene Strategie

Die Kräfte der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Graubünden sollen besser gebündelt werden. Deshalb werden die Verkehrspolizeistützpunkte in Chur und Thusis zusammengelegt. Die Kräfte werden in einem Neubau gleich bei der Autobahnausfahrt Chur Süd untergebracht. Der Kanton will dafür gemäss Baubotschaft rund 9,8 Millionen Franken aufwenden.