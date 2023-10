Sorge um die Gemeinde-Finanzen: FDP Glarus Nord kündigt Widerstand gegen Werkhof-Neubau an

Die Mitglieder der FDP Glarus Nord haben sich an ihrer Mitgliederversammlung am 25. Oktober intensiv mit den Themen der kommenden Gemeindeversammlung auseinandergesetzt. Laut Mitteilung der FDP lag dabei der Schwerpunkt bei den Finanzen, wo sich eine dramatische Entwicklung abzeichnet. Weil der Gemeinderat der steigenden Verschuldung zu wenig energisch begegne, werde die FDP Glarus Nord an der Gemeindeversammlung vom 7. November den Antrag stellen, das Budget unter Angabe von klaren Leitplanken zurückzuweisen.