Bund nimmt Umfahrung Netstal definitiv im Ausbauprogramm auf

Am Freitag hat die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) in einer Medienmitteilung auf die bundesrätliche Botschaft reagiert. Darin zeigen sich die Ostschweizer Kantonsregierungen – darunter auch der Glarner Regierungsrat – erfreut über den Ausbau des Rosenbergtunnels in St.Gallen und des Fäsenstaubtunnels in Schaffhausen im Rahmen des Ausbauschritts 2023 sowie die Aufnahme der Umfahrung Netstal im Kanton Glarus für den Realisierungshorizont 2040.