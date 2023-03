Tektonikarena Sardona: Die IG ist tot, es lebe der Verein

von Michael Kohler

Am 7. Juni 2008 ist die Tektonikarena Sardona im kanadischen Québec von der Unesco als Weltnaturerbe in die Liste der Welterbestätten aufgenommen worden. Mit diesem Schritt wurde die schon sieben Jahre zuvor verabschiedete Gemeindevereinbarung über den gemeinsamen Schutz des Unesco-Weltnaturerbes in Kraft gesetzt und die Interessengemeinschaft IG Tektonikarena Sardona gegründet. Damals wurde der Vertrag für die Dauer von maximal 15 Jahren abgeschlossen – ein Zeitraum, der im kommenden Juni nun ausläuft.