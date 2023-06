Badi ist Geschichte, SP lanciert die Stadtratdiskussion neu

Dass die Badi Lido nicht mehr die Massen mobilisiert, zeigte sich schon am Aufmarsch im Joner Stadtsaal «Kreuz». Die Stuhlreihen waren am Donnerstagabend locker besetzt wie lange nicht mehr. 269 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, das sind 1,4 Prozent der Stimmberechtigten. Noch schwächer besucht war in den letzten sieben Jahren nur die folgenreiche Bürgerversammlung im Dezember 2021, als eine Mehrheit die Planung der Instandstellung der Badi Lido für 7,5 Millionen Franken ablehnte.