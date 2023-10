Schiers muss Gemeindepräsidium neu besetzen

Nach der mit 176 Personen aussergewöhnlich gut besuchten Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag muss sich Schiers einen neuen Präsidenten suchen. Der seit 2018 amtierende Ueli Thöny (FDP) hatte sich an diesem Abend zur ordentlichen Wiederwahl gestellt, Gegenkandidaturen waren im Vorfeld offiziell keine bekannt. Auch an der Versammlung selbst waren keine Vorschläge eingegangen, sagte Thöny am Sonntag auf Anfrage.