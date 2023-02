Sperrungen im Prättigau bleiben ohne unerwünschte Nebenwirkungen

Zahlreiche Veranstaltungen in den Bündner Wintersportregionen, Schulferien in vielen Kantonen und Kaiserwetter sind die Zutaten für einen gedrängten Rückreiseverkehr in Richtung Norden, wenn am Sonntagabend viele Freizeitreisende gleichzeitig die Rückfahrt aus den Skigebieten antreten. Namentlich auf der vom Verladebahnhof Klosters-Selfranga bis Landquart verlaufenden Nationalstrasse A28 kommt es unter diesen Bedingungen regelmässig zu stockendem Verkehr und Staus. Das war auch am vergangenen Sonntag nicht anders.