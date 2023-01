«Terrada» mit Ansage

In den letzten Jahren hat in Graubünden kaum je ein Gemeindefusionsprojekt zu derart viel politischer Agitation geführt, wie es diesen Monat in Laax der Fall war. Leserbriefe, ablehnende wie befürwortende, füllten die Zeitungsspalten. Plakate im Ort wurden von den einen herunter­gerissen und von den anderen wieder aufgehängt. Die Gegnerschaft des Zusammenschlusses mit Sagogn und Schluein wollte ihre Namen nicht ausserhalb der Gemeinde Laax in den Medien sehen.