So viel kostet ein Stadtparlament

Für die Gegner ist klar: Ein Stadtparlament verursacht «hohe Kosten» und «hohe Steuern». So steht es auf Abstimmungsflyern, die das Nein-Komitee allen Haushalten in der Stadt zukommen liess. Doch wie hoch wären die Kosten für ein Parlament in Rapperswil-Jona (28 000 Einwohner, 36 Sitze) effektiv? Ein Blick auf andere Parlamentsstädte bringt Anhaltspunkte.