Tampons und Binden für Notfälle

Über 1000 Menschen in der Schweiz forderten im vergangenen Sommer mittels einer Onlinepetition, was in Ländern wie Schottland oder Neuseeland bereits Realität ist: Die kostenlose Abgabe von Menstruationsprodukten an Bündner Bildungsinstitutionen. Damit sollen Jugendliche finanziell entlastet, aber auch besser über das mit Tabus behaftete Thema Menstruation aufgeklärt werden.