Tambo AG erhält etwas verspätet mehr Kapital

Nun fand die Abstimmung der Kapitalerhöhung am Freitag, 25. März, an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Splügen statt. Und sie wurde deutlich angenommen: Alle Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Aktienkapitalerhöhung. «Die Stimmung vor Ort war gut und wir kamen mit der Abstimmung zügig voran. Innert 35 Minuten waren wir mit allen Traktanden fertig», so Bernet.