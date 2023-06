Mitdenken und -tragen lassen

Lange schon wird in den Churer Amtsstuben an einer Vision für das Areal Chur West gearbeitet. Nun liegt der Masterplan Chur West vor – und er lässt Gutes erwarten: einen neuen, bunten Stadtteil mit vielseitiger Nutzung, bezahlbarem Wohnraum, eine grosszügige grüne Flaniermeile von Chur West über die italienische Brücke bis in die Altstadt, Freiflächen, Parks, Plätze … Kurz, ein neues Zentrum, in dem man sich gerne aufhält, statt nur möglichst schnell von A nach B zu gelangen. Ein Zentrum, wo etwas läuft, weil nicht alles fährt.