Hinterfragen hält effizient

Die finanzpolitischen Erwartungen des Kantons Graubünden sehen düster aus.» Mit diesen Worten beginnt ein Auftrag des damaligen FDP-Grossrates Rudolf Kunz aus dem Jahr 2015. Er forderte in diesem, dass die Regierung eine Aufgaben- und Leistungsüberprüfung vornehmen und dem Grossen Rat vorlegen soll. Der Auftrag endet so: «Im Ergebnis ist die Vorlage so zu erarbeiten, dass die Erfolgsrechnung innerhalb der heute gültigen Finanzkennzahlen abgeschlossen werden kann.» Der Vorstoss wurde im Jahr 2016 überwiesen.