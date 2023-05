Faktenfreies Politisieren

Kaum messbare Auswirkungen des menschengemachten CO₂-Ausstosses auf die Erderwärmung? Alles Panikmache amerikanischer Milliardäre? Und die Erderwärmung überhaupt «keine Bedrohung»? Aussagen, die Jahre 2023 eigentlich nur noch ein müdes Lächeln verdient hätten, über 50 Jahre nach dem ersten Bericht des Club of Rome und nach sechs Sachbestandsberichten des Zwischenstaatlichen Ausschusses über den Klimawandel IPCC. Etwas ernster wird die Sache, wenn solche Abstrusitäten in Form eines Flyers in sechs- oder gar siebenstelliger Auflage in die Schweizer Haushalte flattern, wie jüngst geschehen.