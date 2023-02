Den kranken Menschen auf ihrer beschwerlichen Reise beistehen

Auf dieser Reise veränderten sich die Rollenbilder allerdings, steht in der Mitteilung weiter: «Die Grenzen zwischen Professionalität und individuellem Erleben verwischen sich immer mehr, denn kranke Menschen und ihre Angehörigen sind die Experten für das Erleben und die Symptomatik bei genau «diesem einen Menschen». So könnten sie sich im Internet informieren und verfügten so auch über Zugang zu Fachwissen.