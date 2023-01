In Bildern: Aktivistinnen und Aktivisten wandern nach Davos

Podiumsdiskussion in Klosters

Am Samstagabend trafen die Wanderinnen und Wanderer in Klosters ein, wo eine Podiumsdiskussion zum Thema «Wie die Klimabewegung die Energiekrise nutzen kann, um fossile Brennstoffindustrie und die 1 Prozent zu entmachten» stattfindet. Am Sonntag starteten sie schliesslich zum zweiten Teil der Wanderung und werden laut Mitteilung am Sonntagnachmittag in Davos eintreffen. (red)