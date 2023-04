Hohe Strafe für Beschimpfungen

Es geht zuweilen etwas ruppiger zu in den sozialen Medien. Mit hochrotem Kopf, womöglich noch mit Alkohol im Blut, werden wüste Beschimpfungen in die Tastatur gehämmert. Schnell rutschen böse Wörter raus, wenn sich Absender und Adressaten nicht in die Augen sehen. Die Streitenden kennen sich meist nicht persönlich und sind oft nicht einmal unter ihrem richtigen Namen unterwegs.