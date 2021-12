Steuern senken ja, aber nicht nur – Paukenschlag beim Lido

Der Aufmarsch war bescheiden. Lediglich 249 Personen oder 1,3 Prozent der Stimmberechtigten der Stadt fanden sich am Donnerstag zur ersten Bürgerversammlung in Rapperswil-Jona seit zwei Jahren ein. Pandemiebedingt fand diese in der grossen Sporthalle Grünfeld, statt im traditionellen Joner Stadtsaal «Kreuz» statt. Für den Ende 2020 gewählten Bauchef Christian Leutenegger (parteilos) – sowie den nebenamtlichen Stadtrat Boris Meier (GLP) – war es die erste Bürgerversammlung überhaupt. Leutenegger musste dabei beim Lido-Projekt eine erste heftige Schlappe einstecken (Artikel unten).