Vor der Abstimmung: Komitee wirbt für neuen FHGR-Campus

Warum überhaupt eine Kampagne starten? Dieser Frage musste sich Jürg Kappeler, GLP-Grossrat und Präsident des Fördervereins der Fachhochschule Graubünden (FHGR) angesichts der fehlenden Opposition zum neuen Campus am Dienstag in Chur stellen. «Am 12. März stehen keine besonders wichtigen nationalen Abstimmungen an», erklärte er. «Wenn wenig Interesse an einer Abstimmung besteht, kann der Nein-Anteil gefährlich gross sein.»