Hans Martin Meuli soll es in Chur für die FDP richten

Die FDP Chur will den frei werdenden Sitz von Urs Marti im Churer Stadtrat mit Hans Martin Meuli verteidigen. Der Familienvater, Treuhänder und Geschäftsstellenleiter will laut einer Medienmitteilung weiterhin für finanzielle Vernunft, Fortschritt und innerhalb des Stadtrats für Gemeinsinn sorgen. Und dies nicht nur als Stadtrat, sondern als Stadtpräsident, wie es in der Mitteilung weiter heisst.