Simon Gredig kandidiert für den Churer Stadtrat

«Simon Gredig ist kompetent, erfahren und vergisst nicht, Menschen mitwirken zu lassen», so Anita Mazzetta, Präsidentin Grüne Graubünden, an einer Medienorientierung am Montag. Und der Umweltnaturwissenschaftler Simon Gredig betont, dass ihm Chur am Herzen liege und er gut vernetzt sei. «Als Grossrat und Geschäftsführer Pro Velo Graubünden beschäftige ich mich damit, wie wir die aktuellen Herausforderungen in der Stadt Chur und im Kanton Graubünden lösen können», erklärte er.