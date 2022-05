Stadtpark im Joner Zentrum steht vor letzter Hürde

Bauchef Christian Leutenegger spricht von einem «Herzensprojekt». Obwohl er dieses geerbt hat. Seit Längerem gärt die Idee, die Grünfelswiese neben dem Bahnhof Jona in einen Stadtpark zu verwandeln. 2016 fand ein Wettbewerb für Landschaftsarchitekturbüros statt. 18 Vorschläge gingen ein. Danach gab es Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bevölkerung. «Im letzten Jahr haben wir die Planung intensiv an die Hand genommen», sagte Leutenegger am Mittwoch bei einer Medieninfo im Stadthaus.