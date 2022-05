Stadt macht vorwärts mit Massnahmen fürs Klima

Der von der Bürgerschaft deutlich befürwortete Klimaartikel für die Gemeindeordnung von Rap-perswil-Jona ist weiterhin rechtlich blockiert (die «Linth-Zeitung» berichtete). Trotzdem geht es dieses Jahr vorwärts in Sachen Klimaschutz in der Stadt. Sie investiert zusätzlich zum ohnehin geplanten Budget 1,5 Millionen Franken in Massnahmen zu Klimaschutz und Biodiversitätsförderung. Auslöser dafür waren drei Anträge der Grünliberalen, die an der Bürgerversammlung letzten Dezember eine Mehrheit fanden (Ausgabe vom 3. Dezember 2021).