Stadt Chur spendet einen Franken pro Einwohner

Seit bald zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. «Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung ist in den vom Krieg betroffenen Gebieten besorgniserregend und verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag», schreibt die Stadt Chur in einer Mitteilung. Die Stadt beobachte die Entwicklungen mit grosser Besorgnis und ist betroffen vom menschlichen Leid.