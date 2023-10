Einziger italienischsprachiger Offizier im Polizeikommando tritt ab

Bei der Kantonspolizei Graubünden wurde im Kommando bislang stets auf eine Vertretung der kulturellen und sprachlichen Minderheiten (Romanisch und Italienisch) geachtet. Auf diesen Umstand wies Grossrätin Piera Furger (Mitte, Mesocco) in einer Anfrage in der Junisession hin. Der Hintergrund: Vizekommandant Gianfranco Albertini ist derzeit einziger Vertreter der italienischen Sprache beim Kommando. Furger wollte von der Regierung deshalb wissen, ob man beabsichtigt, an dieser Vertretung festzuhalten und wie man generell Lücken schliessen will, wenn in einem Stützpunkt überhaupt kein Offizier mit italienischer Sprache seinen Dienst tut.