Sportlicher Grossanlass und Konsumraum stehen zur Debatte

Am 19. Juni erhielt die Schweiz die Zusage, im Jahr 2029 die Special Olympics World Winter Games durchzuführen. Diese finden – abgesehen von der Eröffnungsfeier in Zürich – in Graubünden statt. Somit werden sich im März 2029 rund 2500 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen im Bergkanton in neun Disziplinen messen, wobei neben dem Wettkampf auch die Akzeptanz und die Gleichstellung von Menschen mit geistiger Behinderung im Mittelpunkt stehen. Die Wettkämpfe des zweitgrössten Wintersportanlasses der Welt – nach den Olympischen Spielen – sollen in Chur, Lenzerheide und Arosa über die Bühne gehen. Chur nimmt dabei als Host City die Hauptrolle ein. Hier findet also das gesamte gesellschaftliche und kulturelle Rahmenprogramm statt.