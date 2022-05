Spannende Ein- und Ausblicke für das Flims von morgen

Flims soll weiter ein attraktiver Lebensort für Familien bleiben und sich gleichzeitig für die steigende Nachfrage nach zukunftsfähigen Wohnformen rüsten, so Gemeindepräsident Martin Hug und Gemeindevorständin Sol Bonderer. Die Gemeinde will prüfen, wie die eigenen Liegenschaften zugunsten der Bevölkerung (insbesondere Familien- und Personalwohnungen) in Wert gesetzt werden können. Ein Projekt zur Entwicklung von Erstwohnungen wurde gemeinsam mit dem potenziellen Entwicklungspartner, der Pensionskasse Graubünden, erstmals bei der Veranstaltung Dialog Zukunft Flims vorgestellt: «Auf der Parzelle 4002 sollen Wohnungen für Einheimische in verschiedenen Grössen und Konfigurationen entstehen. Die Details dafür werden aktuell in einem Vorprojekt gemeinsam weiterentwickelt», erläutert Benno Patt, Leiter Immobilienanlagen der Pensionskasse Graubünden.